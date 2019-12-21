مجلس وزراء الهند يجتمع لبحث الوضع الأمني بعد نشوب احتجاجات

قال مصدران بالحكومة الهندية، إن رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا إلى اجتماع مع مجلس وزرائه اليوم السبت، لبحث الوضع الأمني في البلاد في أعقاب احتجاجات على قانون الجنسية المثير للجدل.



ولقي ما لا يقل عن 14 شخصا، حتفهم في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين منذ أن أقر البرلمان الأسبوع الماضي، قانون الجنسية الذي يقول معارضوه إنه ينطوي على تمييز ضد المسلمين ويقوض الدستور العلماني للبلاد.