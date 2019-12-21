بابا الفاتيكان يهدي إعلان "الأخوة الإنسانية" لـ"جوتيريش"

أهدى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، نسخة من إعلان "الأخوّة الإنسانية" الذي وقّعه مع إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب في الإمارات في فبراير الماضي، والذي يدعو إلى حرية المعتقد وحماية أماكن العبادة والدفاع عن حق "الأقليات" التي تعاني من التمييز بالمواطنة.



ووفقًا لقناة "فرانس 24"، فقد دعا البابا فرانسيس وأنطونيو جوتيريش، خلال لقائهما بالفاتيكان إلى التسامح الديني وحماية البيئة.



وقال فرانسيس: "إنه لا يجب أن نحيد بنظرنا إلى الاتجاه الآخر عندما يتعرض مؤمنون من مختلف الديانات للاضطهاد في أنحاء مختلفة من العالم، لا يمكننا ذلك.



ومن جانبه، قال جوتيريش: "بكثير من الأسى نرى مسلمون يقتلون في المساجد وأماكنهم الدينية تتعرض للتخريب، ومسيحيون يُقتلون وهم يصلّون وكنائسهم تُحرق"، لافتا إلى أن الأمم المتحدة أطلقت خطة عمل لحماية المواقع الدينية واستراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل إلى روما بعد خمسة أيام من قمة الأمم المتحدة "كوب25" للمناخ التي عقدت في مدريد.