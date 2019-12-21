"الانضمام لتنظيم إرهابي" و"نقض أبو الفتوح" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة اليوم السبت العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام وأبرزها محاكمة متهمي جبهة النصرة، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والحكم في نقض أبو الفتوح بقوائم الإرهاب.





محاكمه 16 متهمًا في قضية "جبهة النصرة"

تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة 16 متهمًا في قضية "جبهة النصرة".

أسندت النيابة للمتهم الأول توليه قيادة الخلية وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





محاكمة 12 متهم بالانضمام إلى تنظيم إرهابي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





النقض تصدر حكمها في طعن أبوالفتوح على وضعه بقوائم الإرهاب

تصدر محكمة النقض، حكمها في طعن عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، وآخرين بينهم نجله على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب.

كانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، أصدرت قرارًا بإدراج عبدالمنعم أبو الفتوح وآخرين، في قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.