اليمن: مقتل واصابة 80 من الحوثيين خلال 3 أيام

تضاعفت خسائر ميليشيات الحوثي في الساحل الغربي اليمني، مع وصول عشرات الجثث والمصابين إلى مستشفيات الحديدة وصنعاء خلال 3 أيام.



وكشفت القوات المشتركة - في بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم السبت - أن 13 قتيلا و67 جريحا من عناصر الميليشيات الحوثية استقبلتهم مستشفيات الحديدة وصنعاء خلال الثلاثة أيام الماضية.



وقتل وجرح العشرات في مواجهات وهجمات فاشلة ومحاولات تسلل نفذتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الثلاثة الماضية تباعا في مديريات الدريهمي والتحيتا وحيس بمحافظة الحديدة، وفق البيان.



وفي ذات السياق، قصفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية ومزارع المواطنين غرب التحيتا، جنوب الحديدة.



كما شنت الميليشيات الحوثية قصفًا صاروخيا ومدفعيا عنيفا على مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.



ويأتي هذا التصعيد الحوثي، غداة اختتام الاجتماع السابع للجان إعادة الانتشار بالحديدة، برئاسة الجنرال الهندي رئيس فريق المراقبين، أباهيجيت جوها، والذي ناقش آليات تعزيز وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوافق عليه في اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر من العام الماضي.