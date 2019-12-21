ترامب يفرض عقوبات على الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فرض عقوبات أمريكية تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل إلى ألمانيا.



وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت، أن العقوبات الأمريكية تضمنتها موازنة الدفاع الأمريكية الجديدة التي وقعها ترامب في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ميريلاند القريبة من العاصمة واشنطن.



وأوضحت أن العقوبات تستهدف الشركات التي تعمل على بناء خط أنابيب "نورد ستريم 2" في بحر البلطيق بكلفة تقارب 11 مليار دولار، والذي يهدف إلى مضاعفة إمدادات الغاز الروسية إلى ألمانيا.



وحذر مشرعون أمريكيون من أن خط الأنابيب سيوفر المزيد من الأموال للحكومة الروسية ويزيد بشكل واسع نفوذ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا.



وصادق مجلسا النواب والشيوخ في الكونجرس بغالبية ساحقة على فرض العقوبات، وتم إرسال القانون، الثلاثاء الماضي، إلى الرئيس ترامب.