الأرصاد: طقس اليوم مائل للدفء.. والقاهرة 21 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد.



كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.



وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



الصغرى العظمى

القاهرة 10 21

شبين الكوم 10 21

طنطا 11 21

دمنهور 11 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 12 22

مطروح 11 19

السلوم 10 18

سيوة 08 20

بورسعيد 13 21

دمياط 13 21

الزقازيق 11 21

الإسماعيلية 10 21

السويس 10 21

العريش 08 21

رفح 09 20

رأس سدر 11 22

نخل 03- 18

نويبع 15 23

طابا 10 20

كاترين 03 18

الطور 10 23

شرم الشيخ 15 24

الغردقة 12 25

مرسى علم 16 24

الفيوم 10 21

بنى سويف 10 21

المنيا 06 21

أسيوط 06 21

سوهاج 09 22

قنا 09 23

الأقصر 09 25

أسوان 11 25

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 08 24

شلاتين 19 26

أبو رماد 18 25

حلايب 21 24

رأس حدربة 20 25