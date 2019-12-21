-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون تنفى الاتهامات بالكذب حول أفغانستان

السبت 21/ديسمبر/2019 - 08:10 ص
جريدة الدستور
وسام عطية
طباعة
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم السبت، أن الحكومة الأمريكية لم تخفِ شكوكها في القدرة على كسب الحرب في أفغانستان كما اتهمتها صحيفة "واشنطن بوست" مؤخرا بعد تحقيق واسع.

ورفض وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر ورئيس الأركان الجنرال مارك مايلي تحقيق الصحيفة الذي يؤكد أن المسؤولين العسكريين والمدنيين الأمريكيين يؤكدون علنا منذ 2002 أنهم يحققون تقدما في مواجهة المتمردين في أفغانستان، ويعترفون في جلساتهم الخاصة بعكس ذلك.

وقال الجنرال مايلي في مؤتمر صحافي: "أعرف أن هناك حديثا عن كذب منسق منذ 18 عاما". وأضاف: "أعتقد أنه تفسير سيء"، مضيفا: "في سلاح البر الذي قاتل ثلاث مرات في أفغانستان "أعرف أنني مثل كثيرين غيري، قدمت أحكاما استنادا إلى المعلومات التي أمتلكها"، موضحا أنها "أحكام صادقة لم يكن هدفها يوما خداع الكونجرس أو الشعب الأمريكي".

من جهته، أكد وزير الدفاع الأمريكي أن الحرب في أفغانستان مراقبة عن كثب من قبل عدد من وفود الكونجرس وتحقيقات "هيئة التفتيش العامة الخاصة لإعادة الإعمار في أفغانستان" (سيجار) والعديد من الصحافيين، مضيفا: "لذلك ومع كل الذين تابعوا هذا النزاع على مر السنين، الإيحاء بوجود هذا النوع من المؤامرة، أمر مثير للضحك في نظري".

واعتمد التحقيق الذين نشرته "واشنطن بوست" الأسبوع الماضي، على آلاف الوثائق الصادرة عن "سيجار" الهيئة التي أنشئت في 2008 للتحقيق في النفقات المفرطة المرتبطة بهذا البلد.

وتشير المقابلات التي أجريت مع مسؤولين مشاركين في جهود الحرب وإعادة الإعمار إلى إنفاق في الميزانية بلا رقابة في بلد لا تديره حكومة مركزية قوية، مما غذى انتشار الفساد ودفع السكان إلى رفض التحالف الدولي والالتفات إلى حركة طالبان.

وأوضح الجنرال مايلي أن العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان أطلقت بعد أقل من شهر على اعتداءات 11 سبتمبر 2001، كانت تهدف قبل كل شيء إلى التأكد من أن هذا البلد لن يكون بعد ذلك ملاذا لمجموعات إرهابية لشن هجمات ضد الولايات المتحدة، متابعا: "هذا ما قمنا به وحتى الآن حققنا نجاحا".

وبعدما رأى أن الوضع الميداني لا يمكن تسويته إلا باتفاق يتم التفاوض حوله بين الولايات المتحدة وطالبان، أشار الجنرال الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة "لديها مصلحة حيوية ترتبط بالأمن القومي" في البقاء في أفغانستان، مؤكدا أن "جنودنا وبحارتنا وطيارينا ومشاة البحرية لم يقدموا حياتهم في أفغانستان بلا جدوى".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

منذ حوالي 11 ساعة

"الأرصاد" تحذر من شبورة مائية كثيفة تستمر حتى الأحد المقبل

منذ حوالي 14 ساعة

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

منذ حوالي 6 ساعات

بالصور.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات الفرنسية

الصور

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

image description

جامعة القناة تكتسح جوائز بطولة الجامعات المصرية للملاحة الرياضية

image description

تعادل الزمالك وسموحة سلبيًا فى الدورى الممتاز

image description

إحالة فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن ببنى سويف للتحقيق

الأكثر قراءة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

مشارك في عرض "المحاكمة": فخور بتمثيلي أمام الرئيس وقرينته

فرج عامر ردا على مرتضى منصور: "سموحة لا سحر ولا شعوذة"

مرتضى منصور: "السحر" منع كرة الزمالك من دخول شباك "سموحة"

منوعات

تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنعة

النحل يقتل مسنًا أثناء تشييعه جنازة ابنه في البرازيل

دراسة: الإناث من مواليد الربيع والصيف أكثر عرضة للوفاة

اكتشاف نوع جديد من الكواكب تملك كثافة "غزل البنات"

كشكول

تعليم سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ننشر جدول الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية بمدارس الجيزة

"سبع": بدء التحول الرقمى بالمستشفى التعليمي الجامعي قريباً

إعلان نتائج مسابقات أوائل الطلاب بعين شمس

إسلام سياسي

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

غدًا.. تكريم عواطف عبدالرحمن في اتحاد كُتاب مصر

"كاميرا تصطاد بحرا".. مجموعة قصصية لمحمد ممدوح عن هيئة الكتاب

جمال القصاص يكتب في محبة رفعت سلام: "يا رفعت.. سلامتك"

جابر عصفور: درست التاريخ لرفعت سلام

صفحتنا ع الفيس بوك