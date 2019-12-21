موعد مباراة ليفربول وفلامنجو بنهائى كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يدخل نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، مواجهة صعبة، اليوم السبت، ضد نظيره فلامنجو البرازيلي، بملعب "خليفة" الدولي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في قطر.



وكان ليفربول قد تأهل إلى تلك المرحلة من البطولة بعد فوزه على مونتيري بهدفين مقابل هدف.



أما تأهل فلامينجو فقد جاء على حساب الهلال بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدف.



موعد مباراة ليفربول ضد فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية

تنطلق مباراة ليفربول ضد فلامنجو في السابعة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.



القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفلامينجو

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1، وقناة الكأس القطرية 3، وقناة الكأس القطرية 6.



