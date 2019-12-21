اليوم.. استكمال المباحثات حول ملء وتشغيل "سد النهضة"

تستضيف العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، الاجتماع الثالث لوزراء الرى فى مصر وإثيوبيا والسودان، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى.



ويستهدف الاجتماع استكمال المناقشات الفنية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء، وذلك طبقا لمخرجات ونتائج اجتماع وزراء الخارجية والري الذي عقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن في التاسع من ديسمبر الجاري والذي خصص لتقييم الاجتماعين الفنيين السابقين حول سد النهضة، وتم التوصل إلى اتفاق الوزراء المجتمعين على استكمال المباحثات.



وتستمر المباحثات الفنية على مدى يومين حول القواعد الهيدروليكية والهندسية لآليات التشغيل التي تضمن عدم الأضرار؛ تمهيدًا لعرض ومراجعة نتائج الاجتماع الخرطوم والاجتماع الفني الرابع والأخير المزمع عقده بأديس أبابا بداية الشهر القادم خلال اجتماع وزراء الخارجية في واشنطن 13 يناير القادم، والمخصص لمراجعة نتائج الاجتماعات الفنية الأربعة.



كما سيتم وضع قواعد اتفاق ثلاثي مرضي للدول الثلاث قبل 15 يناير المقبل، حسب البيان السابق والمشترك لاجتماع وزراء الخارجية في واشنطن وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية ومشاركة البنك الدولى للمرة الآولى.



كان البيان المشترك لاجتماع واشنطن الثاني، قد أشار إلى إحراز تقدم في الاجتماعات الفنية بين وزراء الري والموارد المائية في أديس أبابا والقاهرة، وقال البيان إن الوزراء اتفقوا على أن الاتجاه الاستراتيجي للاجتماعَين التقنيين المقبلَين: "يجب أن يكون تطويرًا لقواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل سدّ النهضة وتحديد ظروف الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعين اتخاذها".



كما ذكر البيان أن القواعد والمبادئ تشمل تدابير تخفيف آثار الجفاف، بناء على التدفق الطبيعي في سنة معينة، ومعدلات إطلاق المياه من السد، وتعهد إثيوبيا بتنفيذ هذه القواعد والمبادئ التوجيهية التقنية لملء وتشغيل السد، كما يمكن تعديل القواعد والمبادئ المتوافق عليها من قبل الدول الثلاث وفقًا للظروف الهيدرولوجية في سنة معينة.



وكان وزراء الري والموارد المائية بالدول الثلاث قد اتفقوا في اجتماعهم الثاني في القاهرة في الثاني من ديسمبر الجارى، على مواصلة النقاشات الفنية في اجتماع الخرطوم الذي يستمر لمدة يومين.