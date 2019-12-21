المستشار محمد عبدالمحسن رئيسًا لقضاة مصر

أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، فوز المستشار محمد عبدالمحسن نائب رئيس محكمة النقض رئيسًا لمجلس إدارة نادي القضاة لولاية جديدة.



وانطلقت الجمعة الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادي القضاة حيث تنافس 73 مرشحًا للفوز بـ17 مقعدًا مقسمة على خمسة مقاعد وهي مقعد الرئيس والمتقاعدين والمستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة.

