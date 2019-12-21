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حوادث

تحرير 54 مخالفة مرورية وضبط 24 هاربًا من أحكام بمطار القاهرة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:07 ص
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 24 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار، كما تم تحرير 52 مخالفة مرورية.

وأفاد مصدر بمطار القاهرة، أن سلطات المطار شنت حملة لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، والتي أسفرت عن ضبط 24 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، وتم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدًا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وأضاف المصدر، أن قسم المرور بالمطار تمكن من تحرير 52 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالأكمنة الثابتة والمتنقلة من المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.

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