بالصور.. تكريمات نجوم الفن فى مهرجان دير جيست

افتتح المطرب مصطفى شوقي حفل توزيع جوائز الدورة الـ 16 من مهرجان دير جيست للمميزين من نجوم الفن والإعلام لعام 2019، بأغنية "ملطشة القلوب" بعدها تم تكريمه عن نجاح الأغنية وحرص علي اهدائها لوالديه والمنتج نصر محروس وصناع العمل.



قامت بتقديم ققرات الحفل الاعلامية بوسي شلبي بعدها صعد د.ماجد حسني رئيس مجلس إدارة دير جيست وأشار إلى اعتذار النجم محمد حماقي الحاصل على أفضل مطرب وأفضل ألبوم لمشاركته في نهائي برنامج "ذا فويس"، بالإضافة إلى اعتذار افضل مطربة شيرين عبدالوهاب لإحيائها حفل بنفس توقيت التكريمات وبحضور أحمد حميد مدير عام دير جيست.



وتم تكريم الفنانة الكبيرة صفية العمري عن مشوارها الفني ومرورا بالفنان لطفي لبيب الذي حرص على التواجد رغم حالته الصحية الحرجة، وأكد أن الجائزة ستعطيه دفعة للمستقبل، بالإضافة إلى جائزة تقديرية للمنتج نصر محروس وكابتن حازم إمام.



كما تم تكريم عدد من شركاء نجاح دير جيست منهم مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري، وطبيبة التغذية د.دعاء سهيل صاحبة مبادرة "مصر بلا سمنة".



وكرم المهرجان من نجوم الفن لبلبة بجائزة الإبداع عن تميزها في فيلم "كازابلانكا"، وأهدت جائزتها للمنتج العمل وليد منصور، وعن نفس الجائزة محمد سعد عن فيلم "الكنز" وأهدى جائزته للمخرج شريف عرفة ووليد صبري، والإبداع في الكوميديا للفنان أحمد بدير والنجم إياد نصار عن فيلم "الممر" الذي وجه التحية للجيش المصري وطالب بقراءة الفاتحة لروح شهدائهم.



وواصل المهرجان التكريمات بالفنانة حلا شيحة، وطارق لطفي، وعبير صبري، وأحمد السعدني، وعمرو عبدالجليل، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، ومحمد فراج، وأروى جودة.



وحصلت شركة سينرجي على جائزة أفضل شركة إنتاج وتسلمها حسام صالح وشركة تالنت دبليو أم عن تميزها في الإنتاج عن فيلم "كازابلانكا" وتسلمها محمد منصور شقيق المنتج وليد منصور، وأفضل أغنية شعبية "عايم في بحر الغدر" لـ أحمد عزت وعلي سمارة.



وفاز أحمد السقا بجائزة أفضل ممثل تلفزيوني عن مسلسل "ولد الغلابة" وأهداها لصديقه الفنان كريم عبدالعزيز، ونالت حنان مطاوع على أفضل ممثلة تليفزيونية وأفضل سيناريو مريم ناعوم عن "زي الشمس"، وأفضل مصور تلفزيوني أحمد جبر، وأفضل مخرج محمد سامي وأهدى الجائزة لزوجته مي عمر ووالدته د.صبورة السيد.



وذهبت جائزة أفضل ممثلة كوميدية للنجمة دنيا سمير غانم بتصويت الجمهور ووجهت كلمة شكر لجمهورها لمساندته لها ووجهت الشكر لأفراد أسرتها والمنتج هشام جمال الذي أكدت أنه يتعامل معها كأمانة وليس كمشروع، وعن نفس الجائزة فاز بيومي فؤاد أفضل ممثل كوميدي درامي وأهدى جائزته للفنان لطفي لبيب، وأفضل وجه شاب هنادي مهنى.



وجائزة أفضل مسلسل "ولد الغلابة"، وأفضل مسلسل كوميدي "بدل الحدوته تلاتة" بتصويت الجمهور وتسلمها المنتج هشام جمال.



وأفضل مطرب صاعد محمد عباس وأفضل مطربة صاعدة سهيلة بن لاشهب وأفضل اغنية تتر مسلسل "حكايتي" لكارمن سليمان، وأفضل شاعر أمير طعيمة، وأحمد جمال أفضل مطرب شاب، وأفضل إذاعي أسامة منير،والإعلامية والفنانة إسعاد يونس عن برنامج "صاحبة السعادة" أفضل إعلامية، وعن نفس الجائزة عمرو أديب كأفضل إعلامي، وأفضل مقدمة برامج شيماء حافظ، وأفضل برنامج كوميدي لـ شيماء سيف، وأفضل برنامج "كلام ستات" وتسملتها شريهان أبوالحسن ونهال عنبر وهيدي كرم وندى رحمي، وأفضل برنامج راديو "زا مورنيننج شو" لـ ماركو وسالي، وأفضل إذاعة نجوم أف إم.



وأفضل مقدم برنامج رياضية "إبراهيم فايق"، وأفضل برنامج رياضي "ملعب أون" للإعلامي أحمد شوبير، وأفضل قناة "أون سبورت" وأفضل قناة مسلسلات "دي أم سي دراما".



وفي مجال السينما، فازت أسماء أبواليزيد بأفضل ممثلة شابة عن فيلم "الممر"، وأفضل ممثل شاب أحمد داود، وأفضل ممثلة غادة عادل كوميدية، وأفضل ممثل كوميدي سينمائي أحمد حلمي، وأفضل ممثلة هند صبري، وأفضل ممثل كريم عبدالعزيز عن "الفيل الأزرق 2"، كما تم تكريمه عن "نادي الرجال السري" وأهدى الجائزة لروح المخرج إبراهيم سيف.