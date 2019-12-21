الطب الشرعى يعد تقرير حول مقتل سائق بالجيزة

يعمل رجال الطب الشرعي فى الجيزة على إعداد تقرير الصفة التشريحية لجثة سائق قتله تاجر بسبب خلافات مالية بينهما، للوقوف على ظروف وملابسات إصابته التى أودت بحياته



كشفت التحريات، أن القتيل تجمعه خلافات تجارية مع أحد الأشخاص، وأنه التقى به بمكان الجريمة، ونشبت بينهما مشادة، مما دفع المتهم للاعتداء على السائق بآلة حادة، وأصابه بعدة طعنات.



تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا يفيد العثور على جثة سائق داخل سيارته، مصابا بعدة طعنات، بالطريق الصحراوى.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه سائق سيارة نقل، مصابا بعدة طعنات، تربط بينه وبين تاجر خلافات مالية متعلقة بالعمل.



وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهم التقى بالمجنى عليه بالطريق الصحراوى، ونشبت بينهما مشادة كلامية، سدد خلالها المتهم عدة طعنات للمجنى عليه، مستخدما آلة حادة.



تمكن رجال المباحث من تحديد مكان هروب المتهم، وقبل مرور 24 ساعة على ارتكابه الجريمة، تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق