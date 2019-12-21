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وفاة "ماما كاكس" أول عارضة ازياء مبتورة القدم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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توفيت مدونة الأزياء والموضة "ماما كاكس"، 30 عامًا، التي بترت ساقها بعد إصابتها بتشخيص سرطان نهائي فجأة بعد انتقالها إلى لندن، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانية.

وتعتبر "كاكس" أول عارضة ازياء مبتورة القدم، تقتحم هذا المجال، الأمر الذى جذب الكثير من الأنظار إليها، نظرًا لحالتها الصحية.

فعلى الرغم من أن السبب الدقيق لوفاتها غير معروف، فقد شاركت عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لأسبوع الماضي بأنها نقلت إلى المستشفى مصابة بجلطات دموية متعددة.

وقالت ماما كاكس في ذلك الوقت، إنها كانت تأخذ مخففات الدم لعلاج الجلطات، مما يعرضها لخطر الإصابة بانسداد رئوي.

كانت ريهانا وكاتي كوريك وتيس هوليداى وجميلة جميل ونينا أكدال من بين المشاهير الذين أشادوا بعارضة الازياء "كاكس" على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعتبر ماما كاكس مدافعة عن عارضات الأزياء من ذوي الإعاقات الجسدية وحصلت على لقب "نساء العام" في مجلة "Glamour" في أغسطس الماضي.

وتم تشخيص إصابتها بسرطان في عظامها ورئتيها في سن الرابعة عشرة وقيل لها إن لديها ثلاثة أسابيع فقط للعيش بشكل صحى.

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