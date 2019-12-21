-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:19 ص
جريدة الدستور
البحيرة - معوض هويدى
طباعة
أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 98 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وهم كل من: "نادية حمدى رمضان" 5 سنوات، و"نجاة تمام محمد" 35 سنة، و"سميرة قدرى عبدالجواد" 53 سنة، و"عبدالله رمضان عبدالباقي" 56 سنة، و"محمود خطاب عثمان" 49 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى وداي النطرون المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

تعرف على سر "الصرخة" التي أفزعت تامر حسني.. (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

7 قتلى و4 مصابين.. القصة الكاملة لاصطدام قطار بسيارة في الدقهلية

منذ حوالي 5 ساعات

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

منذ حوالي 11 ساعة

ياسمين الخطيب بـ"بطن" مكشوف فى شوارع باريس

الصور

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

image description

تعادل الزمالك وسموحة سلبيًا فى الدورى الممتاز

image description

إحالة فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن ببنى سويف للتحقيق

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

الأكثر قراءة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

مشارك في عرض "المحاكمة": فخور بتمثيلي أمام الرئيس وقرينته

فرج عامر ردا على مرتضى منصور: "سموحة لا سحر ولا شعوذة"

مرتضى منصور: "السحر" منع كرة الزمالك من دخول شباك "سموحة"

منوعات

تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنعة

النحل يقتل مسنًا أثناء تشييعه جنازة ابنه في البرازيل

دراسة: الإناث من مواليد الربيع والصيف أكثر عرضة للوفاة

اكتشاف نوع جديد من الكواكب تملك كثافة "غزل البنات"

كشكول

تعليم سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ننشر جدول الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية بمدارس الجيزة

"سبع": بدء التحول الرقمى بالمستشفى التعليمي الجامعي قريباً

إعلان نتائج مسابقات أوائل الطلاب بعين شمس

إسلام سياسي

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

غدًا.. تكريم عواطف عبدالرحمن في اتحاد كُتاب مصر

"كاميرا تصطاد بحرا".. مجموعة قصصية لمحمد ممدوح عن هيئة الكتاب

جمال القصاص يكتب في محبة رفعت سلام: "يا رفعت.. سلامتك"

جابر عصفور: درست التاريخ لرفعت سلام

صفحتنا ع الفيس بوك