بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة أنحاء الجسم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالكيلو 98 اتجاه القاهرة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، وهم كل من: "نادية حمدى رمضان" 5 سنوات، و"نجاة تمام محمد" 35 سنة، و"سميرة قدرى عبدالجواد" 53 سنة، و"عبدالله رمضان عبدالباقي" 56 سنة، و"محمود خطاب عثمان" 49 سنة، مصابين بكسور وجروح متفرقة أنحاء الجسم، وتم نقلهم لمستشفى وداي النطرون المركزي، لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.