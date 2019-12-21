-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:25 ص
جريدة الدستور
إيمان عادل
طباعة
زوزو نبيل: أمضيت طفولتى ومراهقتي في السجن

استرجعت الفنانة زوزو نبيل ذكرياتها الشخصية، التى ساهمت بشكل كبير في تشكيل طبائعها الحادة والصارمة، وهى تصف حياتها بـ"الألغاز" التى تصلح لمسلسل درامي مشوق من 60 حلقة، وقالت في لقاء قديم مع المذيع مفيد فوزي إنها قضت طفولتها ومراهقتها في زنزانة بالسجن، رغم أنها كانت من عائلة مثقفة وميسورة بالحلمية.
"زنزانة السجن" تعبير وصفت به "زوزو نبيل" مرحلة زواجها الأول من مأمور سجن طرة، قالت: "اتجوزت مأمور سجن طرة، كان عمري 13 سنة، وأنجبت إبني وعمري 14 سنة، كنت الأم الطفلة!، لم يكن زواجي سوى حقبة من الانعزال الجبري، البيت كان زنزانة، قعدت سنة مخرجتش من البيت بأمر زوجي، ممنوع افتح الشباك، و بيت زوجي كان مطلًا على السجن الذي يعمل فيه مأمورا، ولم يسمح لي بالخروج حتى لفناء البيت".
وأضافت زوزو نبيل: "حماتي لاحظت همي وغمي في الشهور الأخيرة لحملي، كانت في حاجة محجرة جوايا، ومش قادرة أحكي، ورسمت معي خطة كي أرى الشارع ليوم واحد، فقد رأت ضرورة للتمشية كي تتيسر ولادتي، واستحلفتنى ألا يعلم زوجي بهذه الخطة، ألبستني بيشة وبالطو أسود طويل، والغفير والخادمة ذهبوا معي لحراستي، سرنا في الظلام حتى محطة المعادي، وعندما عدت علم حمايا بما حدث وأخدني إلى والدتي وقال لها "خدى دي أمانة عندك لحد لما آجي استلمها".
تروى زوزو نبيل أن والدتها كانت داعمة لها بشكل كبير، رغم إيمانها بضرورة أن تطيع زوجها في كل ما يأمر به، لكنها كانت في حيرة بشأن ابنتها التى تذبل بسبب هذا الزواج، فلم تكن هذه الحياة منسجمة مع الحياة التى كانت تعيشها زوزو في بيت والديها، تقول "كانت أمي تذهب كل اسبوع بصحبة صديقاتها لكازينو بديعة مصابني لمشاهدة فقراتها الفنية وفقرات تحية كاريوكا وسامية جمال، كانوا لسا راقصات جديدات على الساحة، وكنت قبل زواجي شاطرة في المدرسة وبتعلم موسيقى و رياضية أشيل حديد في نادي أبو سريع، وبتعلم موسيقى، كل دا اتحرمت منه طبعا بعد زواجي".
وتنظر زوزو نبيل دوما إلى والدتها بامتنان" كانت بتقولي أنا حبيتك من وأنتي لسا في بطني، بعد ما حملت فيكي أبوكي كان بيجيله فلوس زي الرز، كنتى مرزقة"، رغم أن والد زوزو نبيل رفض تسميتها بعد ولادتها، لأنه لا يقبل خلفة البنات، كان يتمنى أن تنجب له زوجته ولدا، فسمتها والدتها باسم "عزيزة" نكاية فيه.
انتهى زواج زوز نبيل ، وظلت في حالة مرارة، حتى عرضت عليها إحدى صديقاتها العمل في الفن، فأقبلت على الفكرة كي تخرج من عزلتها، وكان من أدوارها الأولى دور "الولد الكسيح"، في مسرحية راسبوتين، "وبعدين يوسف وهبي لقاني حلوة فأعطاني دور الراقصة التى وقع في حبها راسبوتين".
تقول زوزو "زوجي الثاني كان يقدرني وهي كلمة تتخطى كلمة الحب، و لم يطلب مني الزواج إلا بعد ثلاث سنوات من المراقبة، كان يرصد كل تحركاتي كي يتأكد من سلوكي، وفي النهاية تزوجنا، كان يحب الفن ويشجعني، ولم أشعر معه أنني في سجن مثلما شعرت في فترة زواجي الأولى".

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

حالة بين كل 15 مليون شخص.. استئصال رحم من شاب في قنا

منذ حوالي 5 ساعات

استأجروا الأرض لسرقة البترول.. التفاصيل الكاملة لانفجار خط إيتاي البارود

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل دخول شاب قناوي موسوعة جينيس

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الصور

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

image description

تعادل الزمالك وسموحة سلبيًا فى الدورى الممتاز

image description

إحالة فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن ببنى سويف للتحقيق

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

الأكثر قراءة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

أيام زمان

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

نجم الساعة

اعترافات زوزو نبيل.. «قضيت طفولتي ومراهقتي في السجن»

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

مشارك في عرض "المحاكمة": فخور بتمثيلي أمام الرئيس وقرينته

فرج عامر ردا على مرتضى منصور: "سموحة لا سحر ولا شعوذة"

مرتضى منصور: "السحر" منع كرة الزمالك من دخول شباك "سموحة"

منوعات

تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنعة

النحل يقتل مسنًا أثناء تشييعه جنازة ابنه في البرازيل

دراسة: الإناث من مواليد الربيع والصيف أكثر عرضة للوفاة

اكتشاف نوع جديد من الكواكب تملك كثافة "غزل البنات"

كشكول

تعليم سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ننشر جدول الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية بمدارس الجيزة

"سبع": بدء التحول الرقمى بالمستشفى التعليمي الجامعي قريباً

إعلان نتائج مسابقات أوائل الطلاب بعين شمس

إسلام سياسي

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

غدًا.. تكريم عواطف عبدالرحمن في اتحاد كُتاب مصر

"كاميرا تصطاد بحرا".. مجموعة قصصية لمحمد ممدوح عن هيئة الكتاب

جمال القصاص يكتب في محبة رفعت سلام: "يا رفعت.. سلامتك"

جابر عصفور: درست التاريخ لرفعت سلام

صفحتنا ع الفيس بوك