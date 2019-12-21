الأزهر يدعو للتضامن مع المضطهدين بمناسبة اليوم الدولى للتضامن الإنسانى

دعا الأزهر الشريف العالم أجمع للتضامن مع المضطهدين دينيا بمناسبة الاحتفال بـ«اليوم العالمي للتضامن الإنساني»، والذي يوافق ٢٠ ديسمبر من كل عام، آملًا أن يأتي على العالم يوما يكون شاهدا على تمتع الجميع بالحريات الدينية التي أقرتها القوانين الدولية.



كما دعا الأزهر في هذه المناسبة جميع الدول إلى النظر لمواطنيها والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، فمن المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر صورًا ومشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون.



وأكد الأزهر الشريف، في بيانا له، على أهمية هذا اليوم في التذكير بمبادئ السلام والرحمة والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مبينًا أن الأديان قد جاءت لسعادة البشرية وليس إشقائها وتمزيقها.