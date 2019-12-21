استراتيجيات إدارة الوقت

الوقت هو أثمن ما نملكه في الحياة بيد أننا نتفنن في إضاعته وقتله والتفريط فيه، غيرعابئين بأننا في حقيقة الأمر نقتل أنفسنا ، فالوقت هو الحياة وإذا كنا جميعًا نشترك في مقدار ما نملكه من الوقت إلا أننا نختلف بشدة في الكيفية التي ننفق بها هذا الوقت.



وفي بحث أجراه خبير أمريكي في إدارة الوقت، وجد أن الشخص العادي ينفق وقته فيما يلي:



7 سنوات من حياته في الحمام

6 سنوات من حياته على مائدة الطعام

120 ساعة في غسيل الأسنان

4 دقائق في التحدث يوميًا مع شريك حياته

نصف دقيقة فقط يوميا في التحدث مع الأبناء



بالطبع تختلف النتائج من مجتمع إلى آخر ومن دولة إلى أخرى ولكن ما يجب أن نؤكد عليه هو أن مشكلتنا الأساسية ليست في عدم وجود وقت كاف لتحقيق ما نريد فعله وإنما في عدم استغلالنا الوقت بشكل صحيح.



وقد أوضح د. إبراهيم الفقي ـــ رحمه الله ـــ في كتابه "سيطر على حياتك" أنه لكي تحسن الاستفادة من الوقت المتاح لك لابد أن تتعرف على لصوص الوقت ومهلكات الزمن وكيف تتعامل معها.



أهم لصوص الوقت وأكثرها شهرة هو المماطلة والتأجيل فمعظم البشر يعشقون تأجيل عمل اليوم إلى الغد ويختلقون الأعذار ، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب:



لا إراديًا يهرب المرء من الشئ المكلف بعمله إذا كان يستلزم جهد وعمل، فالنفس الإنسانية دائمًا تعشق الركون إلى الراحة والدعة.



عدم توافر الحماس: إذا لم يتوافر لدى الشخص الحماس للقيام بعمل ما فسنجده مندفعًا نحو الابتعاد عن هذا العمل وتأجيله.



الخوف: الخوف من الفشل أو السخرية يدفعك للمماطلة في تنفيذ العمل.



الخلط بين الأمور: ويعني ذلك عدم قدرة الشخص على ترتيب أولوياته ولا يعرف بأي الأمور يبدأ فيفعل الشيء الأقل أهمية ويترك الأهم.



عدم التركيز: قد تبدأ في عمل شئ ثم تتوقف للقيام بمكالمة أو لعمل شئ آخر ، هذا من شأنه أن يضيع الكثير من الوقت.



عدم قدرتك على قول لا: الشخص الذي يستحي من رفض الزيارات أو الدعوات أو المحادثات التي ليس لها موعد سابق يجد نفسًا ضائعا ولا يستطيع امتلاك زمام وقته.



المقاطعات المفاجئة : مكالمة طارئة ، زيارة من صديق على غير موعد ، هذه المقاطعات تقطع تفكيرك الذهني وتأخذ الكثير من وقتك.



تكرار المجهود: تكون منهمكًا في عمل ما ، ثم تتركه لتفعل شيئًا آخر ، ثم تعود مرة أخرى لما كنت تقوم به ، هذا الأمر يجعلك تبذل مجهودًا مضاعفًا لما يجب أن تبذله.



التخطيط غير الواقعي: كأن تحدد لمهمة تستوجب يومين أربعة ايام وتخطط لأمر يستهلك خمسة أيام يومين فقط، هذا من شأنه أن يشيع الفوضى في حياتك ويستهلك وقتك.



عدم النظام: إذا كانت أوراقك مبعثرة ، مكتبك غير منظم ،كثيرًا ما تبحث حاجياتك كالهاتف والمفاتيح وحقيبة العمل وأدواته، هذه أشياء بسيطة تضيع وقتك وتهلكه.



طالما أن التاجيل والتسويف هو أهم لصوص الوقت، فلابد أن تتعرف على كيفية التعامل معه فإذا كنت ممن يؤجلون أعمالهم أكثر من ثلاث مرات فلديك مشكلة تحتاج إلى علاج، ويتطلب ذلك منك وقفة مع نفسك لتحدد مدى أهمية ما تقوم بتأجيله، وهل يمكنك الغاؤه او تفويضه ليقوم به شخص آخر، ولكي تحافظ على وقتك يمكنك اتباع النصائح التالية:



نم مبكرًا واستيقظ مبكرًا ،لأن العقل الباطن يكون أكثر وعيًا في الصباح الباكر.



حدد أولوياتك جيدًا:قم بعمل جدول لنفسك يحتوي على المهام التي تود القيام بها مع تقسيم هذه المهام إلى ( هام وعاجل ، هام وغير عاجل ، غير هام وغير عاجل)



ضع في الجدول مساحة كافية للمقاطعات المفاجئة أو الأشياء غير المتوقعة.



قبل أن تبدأ عملك، جهز كل ما ستحتاج إليه (كمبيوتر – مسطرة – أقلام - ملفات) هذا يوفر عليك ضياع الوقت في البحث والتنقيب عن الاشياء التائهة.



إذا كنت بصدد القيام بمهمة تستغرق فترة طويلة ، قم بتقسيمها إلى مهام صغيرة ونفذ جزء جزء إلى أن تنتهي منها تمامًا.



تعلم أن تقول لا: حتى لا يزدحم جدولك بأشياء غير هامة تستهلك وقتك فلا تستطيع انجاز الأشياء المهمة ،ولا تخف من قول لا ، بمرور الوقت سيفهم من يتعاملون معك أسلوبك وأنت الرابح.



لا تكرر المجهود: برمج نفسك على أنك إذا بدأت عملًا فلا تتركه وتنتقل لغيره إلا بعد أن تنجزه.



تعامل مع المناسبات الاجتماعية بجدية وحزم:هناك مناسبات يمكنك الاعتذار عنها بدون أضرار، وأخرى يمكنك إرسال مندوب عنك، وهناك مناسبات قد تحضرها وتستأذن بعد وقت قصير، المهم لا تجعل المناسبات الاجتماعية تغرقك في بحرها.



استخدم استراتيجية الدقائق العشر: فإذا كان لديك عمل ما يجب أن تقوم به لكن تراودك نفسك على تأجيله ، روح عن نفسك قليلًا ثم قم بالبدء في هذا العمل لمدة عشر دقائق فقط ، هكذا عندما تعود إليه ستقوم باستكمال ما بدات وتنتهي لديك مشكلة ثقل البدايات التي أحيانًا تكون صعبة ومملة.



استخدم استراتيجة الـ 21 يوم وهو ما يعني أنك لو مرنت نفسك لمدة 21 يوم على عادات تنظيم الوقت ومحاربة لصوصه بشكل منتظم عندها سيتحول تنظيم الوقت إلى عادة لديك ويصبح شئ ثابت في حياتك.



وفي الختام يمكننا القول بأن الوقت هو الحياة، ومن أضاع وقته فقد أضاع حياته.