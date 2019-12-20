توزيع 500 كرتونة مواد غذائية ضمن مبادرة حياة كريمة بالإسكندرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، قافلة الخير، بمركز شباب العامرية، بالتعاون مع مؤسسة محمد رجب الخيريية، في إطار المبادرات المجتمعية التي تهدف إلى خدمة المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا.



وشهدت القافلة توزيع 500 كرتونة من المواد الغذائية على البسطاء من الأسر الأكثر احتياجًا، من أهالي حي العامرية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



تأتى هذه القوافل الخيرية ضمن سلسلة القوافل التي نفذت على مدار العام، وبشكل أسبوعي بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة والجمعيات الخيرية والأهلية إيمانًا بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط، والمشاركة المجتمعية مع كافة مؤسسات الدولة.