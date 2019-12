مخرجة "Birds of prey" تكشف تفاصيل شخصية "الجوكر" فى الفيلم

تحدثت كاثى يان، مخرجة فيلم "Birds of prey"، عن شخصية هارلى كوين فى الفيلم، وعن قصتها المأخوذة من شخصية الجوكر.



وقالت كاثى: "إنه على الرغم من عدم تصوير شخصية الجوكر فى الفيلم؛ إلا أن تأثير الشخصية على كوين كان واضحًا جدًا"، وذلك نقلًا عن صحيفة " إندبندنت " البريطانية.



فيما كشفت الصحيفة البريطانية، أنه تم تصوير قصة كوين في "Birds of Prey"، مستوحاه من شخصية الجوكر الأولى، والتى قام بتجسيدها الممثل الأمريكى جاريد ليتو لعام 2016.



وتلعب الممثلة الأسترالية مارجو روبي، دور كوين في فيلم "Birds of Prey".



وأضافت "كاثى" بأنها كانت مهتمة باستكشاف ازدواجية شخصية كوين، والتي كانت تعرف باسم الدكتور هارلين فرانسيس كوينزل،÷ فى الفرقة الانتحارية قبل لقائها مع جوكر وتحولها.