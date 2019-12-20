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محافظات

ضبط 3989 مخالفة مرورية و3 سائقين يتعاطون المخدرات بالمنيا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:46 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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تمكنت حملة مرورية مكبرة بشوارع وميادين ومواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن محافظة المنيا من ضبط 3 آلاف و989 مخالفة مرورية متنوعة، و3 سائقين يتعاطون مواد مخدرة بالطرق السريعة بنطاق المحافظة.

كانت مباحث المرور بالمحافظة تحت إشراف العميد عادل جلال مدير إدارة مرور المنيا قد نجحت في تحرير 3 آلاف و989 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات سيارات ومركبات ودراجات بخارية بدون لوحات معدنية أو غير مرخصة، ومخالفات سيارات لا تلتزم بالقواعد المرورية بالسير عكس الاتجاه أو عدم الالتزام بخطوط السير أو الوقوف في أماكن ممنوع الانتظار بها، وضبط سيارات أجرة لقيام سائقيها بتحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة.

كما تم ضبط 3 سائقين يتعاطون مواد مخدرة أثناء القيادة بالطرق السريعة بالمحافظة بعد تحليل عينة 51 سائقًا في إطار حملة الكشف عن تعاطي سائقي الطرق السريعة للمواد المخدرة أثناء القيادة، كما ضبطت الحملة سيارتين متروكتين منذ فترة زمنية كبيرة.

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