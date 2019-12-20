الملحق الثقافي بطوكيو تكشف معايير اختيار الخبراء اليابانيين للمدارس المصرية

كشفت الدكتورة هانم أحمد، الملحق الثقافي المصري في طوكيو، تفاصيل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الخبراء اليابانيين المشرفين على المدارس اليابانية في مصر.



وقالت "أحمد" خلال لقائها مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية dmc، إن مشروع المدارس اليابانية في مصر يلقى رعاية كبرى من الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس عندما كان في اليابان طلب أن يكون هناك خبراء يابانيين في إدارة المدارس اليابانية.



واستكمل أن كل الخبراء الذين تم جلبهم من اليابان لهم خبرات كبيرة في إدارة المدارس، وهي سابقة الأولى من نوعها أن يتم التعاقد مع هذا الكم من الخبراء اليابانيين في التعليم لأي دولة أجنبية على الإطلاق.



وواصلت أن الخبراء تم اختيارهم بعناية فائقة، وأحدهم، من واضعي مناهج التوكاتسو لوزارة التعليم اليابانية، والبعض الآخر كانوا من مديري المدارس اليابانية داخل اليابان وخارجها.



ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع على السيرة الذاتية للخبراء اليابانيين بنفسه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الخبراء اليابانيين على وضع خطة متكاملة لإدارة المدارس اليابانية.