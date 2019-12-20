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محافظات

الوادى الجديد تشارك بمعرض روتارى هليوبوليس بالقاهرة

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:43 م
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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شاركت محافظة الوادي الجديد، اليوم، بمعرض منتجات المحافظة المقام ضمن فعاليات معرض نادي روتاري هليوبوليس بالقاهرة، حيث ضم جناح المحافظة بالمعرض أهم المنتجات التي تتميز بها المحافظة من المشغولات اليدوية والخزفية والبيئية ومنتجات ومصنعات التمور المختلفة بمشاركة عدد من الجمعيات والمصانع العاملة بهذا المجال والتي تلقى إقبالًا كبيرًا من رواد المعرض.

وتهدف المشاركة بالمعرض إلى ترويج وتسويق المنتجات المحلية بالمحافظة وفتح أسواق خارجية أمامها لتشجيع المنتج المحلي ومنافسة المنتج المستورد.

والمحافظة شاركت في العديد من المعارض خلال الفترة الماضية ونالت اعجاب جميع زوار المعرض من المشغولات اليدوية والحرفية التي تكاد أن تندثر في بعض قرى الوادي الجديد.

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