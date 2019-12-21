الإحصاء: 18% زيادة فى صادرات مصر لأهم 5 دول على مستوى العالم

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأهم 5 دول على مستوى العالم سجلت ارتفاعًا بنسبة 18% خلال عام، إذ ارتفعت قيمتها إلى 6 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019، مقابل 5.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 900 مليون دولار خلال عام.





ولفت جهاز الإحصاء إلى أن أهم الصادرات المصرية لأكبر دول على مستوى العالم خلال عام 2019، تمثلت في الوقود بقيمة 1.7 مليار دولار، يليه الأحجار الكريمة والحلى بقيمة 924.3 مليون دولار، ثم الملابس الجاهزة بقيمة 878.7 مليون دولار.





وجاءت في صدارة الأسواق العالمية الأكثر استيرادًا للسلع والمنتجات المصرية، الولايات المتحدة الأمريكية والتي ارتفعت الصادرات المصرية إليها لـ 1.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 1.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 400 مليون دولار خلال عام، يليها تركيا والتي بلغت الصادرات المصرية إليها 1.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.





كما ارتفعت الصادرات المصرية لمملكة المتحدة إلي 1.064 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019 مقابل 959.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 104.8 مليون دولار خلال عام، يليها إيطاليا والتي بلغت الصادرات المصرية إليها 1.2 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.



