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عالم

رئيس أركان بحرية الجيش الليبى: قادرون على صد أى تهديد تركى

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:29 ص
اللواء فرج المهدوي
اللواء فرج المهدوي
عبير سليم
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قال رئيس أركان القوات البحرية في الجيش الوطني الليبي اللواء فرج المهدوي، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف قطاعات الجيش، وفي مقدمتها القوات الجوية، مشيرًا إلى أن قواته قادرة على تدمير أي هدف يهدد البلاد أو يمنع جيشها الوطني من استكمال معركته لتطهير وتحرير العاصمة من قبضة الميليشيات الإرهابية.

وأكد اللواء المهداوي، في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن قواته قادرة على صد أي عدوان تركي، لافتًا إلى أن القوتين الجوية والبحرية الليبية تتعاونان مع البحرية اليونانية لرصد تحركات السفن المنطلقة من الموانئ التركية على مدار الساعة.

وتوعد بالتعامل الفوري مع أي سفينة يُشتبه في توجهها إلى مدن الغرب الليبي، وتحديدًا مصراتة وطرابلس.

وقال: "إغراق هذه السفن، وإن كان ليس بالهدف الصعب على القوتين البحرية والجوية، لكن يظل الخيار الأفضل توقيفها، ومصادرة ما تحمله".

وأردف: "سيثبت توقيف هذه السفن المشبوهة للعالم جدية تحذيراتنا وأحاديثنا عن قيام تركيا بنقل السلاح والعناصر الإرهابية من (دواعش) وغيرهم إلى ليبيا".

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