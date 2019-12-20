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ترامب يقر الميزانية العسكرية المتضمنة عقوبات ضد روسيا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع اليوم الجمعة، على الميزانية العسكرية للعام المالي 2020، بما تضمنه من مواد وبنود بينها عقوبات تستهدف روسيا.

وكتب ترامب على تويتر: "سأوقع اليوم الميزانية العسكرية بقيمة 738 مليار دولار".

وقبل ذلك صادق الكونغرس بمجلسي النواب والشيوخ، على مشروع قانون ميزانية الدفاع.

تتضمن الميزانية المذكورة تخصيص 635 مليار دولار للاحتياجات الأساسية للبنتاجون، و71.5 مليار دولار لمواصلة العمليات العسكرية في أفغانستان وسوريا واليمن ومكافحة الإرهاب في بلدان أخرى.

كما سيتم فيها تخصيص 31.5 مليار دولار للحفاظ على الفعالية القتالية وتحديث الأسلحة النووية وتسديد تكاليف الدفاع الأخرى.

وينص مشروع الميزانية العسكرية على عقوبات معادية لروسيا في عدد من النقاط، حيث يستهدف خطي "السيل الشمالي-2" و"السيل التركي" لضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، وذلك في إطار قانون "حماية المدنيين السوريين"، المتضمن فرض العقوبات على كل من يدعم الجيش السوري خلال "الحرب الأهلية" في هذا البلد.

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