مؤشرات أولية: فوز المستشار أبوالحسين قايد بمقعد القضاة ورؤساء المحاكم

أظهرت المؤشرات الأولية بانتخابات نادي القضاة، فوز المستشار أبو الحسين قايد بمقعد المستشارين بقائمة المستشار محمد عبدالمحسن في انتخابات نادي القضاة.



وانطلقت صباح اليوم الجمعة الانتخابات الكلية لمجلس إدارة نادى القضاة، ويتنافس 73 مرشحا للفوز بـ17 مقعدا لرئاسة النادي، ويقوم المستشار المحمدي قنصوه رئيس اللجنة بالإشراف ومتابعة سير العملية الانتخابية لأعضاء النادي.



ويأتي التنافس بين المرشحين المتقدمين للانتخابات البالغ عددهم 73 مرشحا منهم 5 على مقعد رئاسة النادي، و4 على مقاعد المتقاعدين، و19 على مقعد النيابة، و23 على مقاعد رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على مقاعد المستشارين للفوز بـ17 مقعدا مقسمة على خمس مقاعد وهى مقعد الرئيس والمتقاعدين والمستشارين ورؤساء المحاكم الابتدائية والنيابة العامة.