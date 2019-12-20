الاتحاد العربي لعلوم الفضاء: 23 أبريل غرة شهر رمضان 2020

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إبراهيم الجروان، أن يولد هلال شهر رمضان يوم 23 أبريل 2020، مع غروب الشمس على ارتفاع 3 درجات فوق الأفق الغربي للإمارات.



وذكر الجروان، أن "ظروف الرؤية البصرية ستتحسن في المناطق الغربية من الجزيرة العربية، بحيث تكون فرصة رصده قائمة يوم الخميس، ويختفي بعد غروب الشمس بـ20 دقيقة، ليصبح يوم الجمعة الرابع والعشرون من أبريل 2020، غرة شهر رمضان المبارك".



وقال: "هلال شهر شوال سيولد يوم الجمعة الـ22 من مايو 2020، بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء السبت ليكون الأحد غرة الشهر الكريم".



وأضاف: "أما هلال شهر ذي الحجة فيولد يوم الإثنين المصادف 20 يوليو 2020 الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء ليكون الأربعاء، غرة الشهر، على أن يصبح الجمعة، 31 يوليو 2020، عيد الأضحى المبارك"، وفقا للحسابات الفلكية.