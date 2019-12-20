-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة بريطانية تقضي بقانونية السماح لعملاء المخابرات بارتكاب جرائم

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قضت محكمة بريطانية بأغلبية ضئيلة اليوم الجمعة بأن تطبيق سياسة تسمح لعملاء المخابرات بارتكاب أعمال إجرامية خطيرة تشمل العنف مقبول من الناحية القانونية.
وقالت أربع منظمات حقوقية إن سماح جهاز المخابرات الداخلية (إم.آي 5) لعملائه، وأيضا لمخبريه الذين يجمعون معلومات مخابراتية دون العمل مباشرة في الحكومة، بارتكاب جرائم من بينها القتل والتعذيب يخالف القانون البريطاني والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة في دفاعها إن من المستحيل أن يعمل جهاز إم.آي5 وأن يجمع معلومات وأن يمنع الهجمات الإرهابية دون أن يكون له عملاء وإن من الضروري السماح لهؤلاء العملاء بالانخراط في الجريمة.
وقالت الحكومة مع ذلك إنها لا تمنحهم حصانة من المقاضاة.
وأيدت محكمة سلطات التحقيقات التي تنظر القضايا المرفوعة ضد أجهزة المخابرات دفوع الحكومة مستشهدة بهجمات لمتشددين وقعت في الآونة الأخيرة لكن اثنين من قضاة المحكمة الخمسة اختلفا مع الحكم.
وقالت المحكمة: "هذه القضية تثير واحدا من أعمق الأمور التي يمكن أن تواجه مجتمعا ديمقراطيا يسوده حكم القانون".
وأضافت: "أحداث السنوات الأخيرة، على سبيل المثال في مانشستر ولندن في عام 2017، تبرز بشكل واضح الحاجة إلى جمع المعلومات على هذه الشاكلة وكذلك الأنشطة الأخرى من أجل حماية الجمهور من التهديدات الإرهابية الخطيرة".
وقالت جماعات الحقوق المدنية إنها ستسعى للحصول على إذن باستئناف الحكم.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل دخول شاب قناوي موسوعة جينيس

منذ أقل من ساعتين

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الصور

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

image description

تعادل الزمالك وسموحة سلبيًا فى الدورى الممتاز

image description

إحالة فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن ببنى سويف للتحقيق

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

الأكثر قراءة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

مشارك في عرض "المحاكمة": فخور بتمثيلي أمام الرئيس وقرينته

فرج عامر ردا على مرتضى منصور: "سموحة لا سحر ولا شعوذة"

مرتضى منصور: "السحر" منع كرة الزمالك من دخول شباك "سموحة"

منوعات

تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنعة

النحل يقتل مسنًا أثناء تشييعه جنازة ابنه في البرازيل

دراسة: الإناث من مواليد الربيع والصيف أكثر عرضة للوفاة

اكتشاف نوع جديد من الكواكب تملك كثافة "غزل البنات"

كشكول

تعليم سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ننشر جدول الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية بمدارس الجيزة

"سبع": بدء التحول الرقمى بالمستشفى التعليمي الجامعي قريباً

إعلان نتائج مسابقات أوائل الطلاب بعين شمس

إسلام سياسي

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

غدًا.. تكريم عواطف عبدالرحمن في اتحاد كُتاب مصر

"كاميرا تصطاد بحرا".. مجموعة قصصية لمحمد ممدوح عن هيئة الكتاب

جمال القصاص يكتب في محبة رفعت سلام: "يا رفعت.. سلامتك"

جابر عصفور: درست التاريخ لرفعت سلام

صفحتنا ع الفيس بوك