-
السبت 21 ديسمبر 2019 الموافق 24 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حالة بين كل 15 مليون شخص.. استئصال رحم من شاب في قنا

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:18 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
طباعة
تمكن فريق طبي بمحافظة قنا، اليوم، من استئصال رحم من ذكر عمره 25 عاما، متزوج من 3 سنوات، ولم يحدث حمل لعدم وجود حيوانات منوية في تحليل السائل المنوي.

وقال الدكتور بشوي صبري، أحد أعضاء الفريق الطبي، إن هذا الشاب كانت نسب الهرمونات طبييعية، والمريض لديه عضو ذكري مكتمل طبيعي الشكل والحجم، ولا يعاني من ضعف انتصاب، والخصية اليسرى طبيعية وفي كيس الصفن، ولكن مشكلته الوحيدة هي خصية يمنى معلقة طبقا لتقارير الأشعة موجودة في بداية القناة الأربية.

وأشار إلى أن المريض طلب إجراء جراحة لإنزال الخصية، وخلال إجراء الفتح الجراحي، وعند فحصه للخصية، اشتبه في شكل نسيجها أنها تشبه نسيج المبيض في النساء، فقمنا بعمل استكشاف للبطن وتبين وجود رحم ضامر ثنائي القرن (Bicornuate Uterus) متصل به من الناحية اليمنى قناة فالوب، مرتبط في نهايتها المبيض الأيمن Right Ovotestis، والناحية اليسرى متصل بها الخصية اليسرى Left Ovotestis.

وأضاف: استئصالنا الرحم، وفي حالة عدم إجراء الجراحة كان المريض معرضا لحدوث أورام خبيثة، كما أنه توجد احتمالية حدوث تجمعات نزفية بداخله مثل دم الدورة الشهرية في حالة انخفاض نسب الهرمونات الذكرية بعد الشيخوخة.

وأكد أنه تم أخذ عينات من كل من المبيض والخصية وإرسالها لتحليل الباثولوجي، وقد أرسل الرحم المستأصل أيضا للتحليل لمعرفة حدوث تغيرات خبيثة في بطانة الرحم من عدمها، مع عمل تنميط نووي Karyotyping لمعرفة نوع جيناته إذا كان XX أو XY.

وأوضح "بيشوي" أن المرض نفسه اسمه Persistent Mullerian duct syndrome (PMDS)، يعني بقاء المكونات الأولية لتكوين الأعضاء التناسلية الأنثوية، وهو مرض نادر جدا ولا توجد إحصائيات حقيقية لأعداد المصابين له، لصعوبة تشخيصه، وعدد الحالات المكتشفة هي 34 حالة على مستوى العالم كله، منذ العام 2012 حتى الآن، و230 منذ عام 1964، فتلك النسب تبين مدى ندرة تلك الحالة حدوثها كل 15 مليون شخص أي، نحو 7 أشخاص على مستوى مصر كلها، ويحدث ذلك المرض كعيب خلقي عند الولادة نتيجة لحدوث طفرات في جينات الجنين مثل جين AMH.

وأجرى الجراحة فريق طبي مكون من استشاري جراحة المسالك البولية الدكتور عبد الرازق حسن، والدكتور بيشوي صبري، والدكتور شنودة نبيل، وفني التمريض أستاذ كريم علي، وقام بتخدير الحالة أخصائي التخدير دكتور بسادة خلف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استئصال ورم يزن 15 كيلو لمريضة ببنها

"مبيض اصطناعي" لعلاج مشاكل الخصوبة

فريق طبي ينجح في استئصال ورم من رحم مريضة بالمنوفية

استشارى نساء توضح مخاطر الورم الليفى فى الرحم (حوار)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 5 ساعات

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل دخول شاب قناوي موسوعة جينيس

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

منذ حوالي 7 ساعات

"سرقوا المخدرات".. كشف غموض العثور على جثة سائق دخل سيارته بالصحراوي

الصور

image description

"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

image description

إيقاف أعمال بناء 6 عقارات مخالفة في الإسكندرية (صور)

image description

تعادل الزمالك وسموحة سلبيًا فى الدورى الممتاز

image description

إحالة فريق مكافحة العدوى بمستشفى الفشن ببنى سويف للتحقيق

image description

صور الفنانين في حفل الهيئة الوطنية للإعلام

الأكثر قراءة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

جماهير الزمالك تهاجم الهاني سليمان.. والحارس يرد

مرتضى منصور للجمهور: السحر سبب تعادلنا مع سموحة

مصر الأولى عربيًا وإفريقيا.. تعرف على ترتيب جيوش العالم في 2019

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

تعرف على آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

الصحة

6 طرق لتفادى الانتفاخ

الإنفلونزا تقتل 23 شخصًا خلال أسبوع واحد ببريطانيا

دراسة جديدة: تناول لحم الخنزير يسبب سرطان الأمعاء

دراسة: بدانة منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف

الرئيس نيوز

آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

مشارك في عرض "المحاكمة": فخور بتمثيلي أمام الرئيس وقرينته

فرج عامر ردا على مرتضى منصور: "سموحة لا سحر ولا شعوذة"

مرتضى منصور: "السحر" منع كرة الزمالك من دخول شباك "سموحة"

منوعات

تعرف على المادة المسببة للسرطان في اللحوم المصنعة

النحل يقتل مسنًا أثناء تشييعه جنازة ابنه في البرازيل

دراسة: الإناث من مواليد الربيع والصيف أكثر عرضة للوفاة

اكتشاف نوع جديد من الكواكب تملك كثافة "غزل البنات"

كشكول

تعليم سوهاج تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

ننشر جدول الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية بمدارس الجيزة

"سبع": بدء التحول الرقمى بالمستشفى التعليمي الجامعي قريباً

إعلان نتائج مسابقات أوائل الطلاب بعين شمس

إسلام سياسي

باحث ليبي يكشف طرق اختراق الإخوان للشعب

إخوة الدم.. هل انتهت أزمة عاصم عبدالماجد مع قادة الإخوان؟

الإخوان في ألمانيا.. تغلغل مستمر تعويضًا للخسائر

محضر ضد الإخوان المصريين في البوليس التركي بتهمة التحريض على القتل

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. مزاعم معادة التدوير
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالرحمن تاج.. صاحب المواقف التاريخية
بسنت حسن
كشوف الذكورية.. 66 حصانًا
د.كريمة الحفناوى
«على عتبة الدار» فى فلسطين
المزيد

الثقافة

غدًا.. تكريم عواطف عبدالرحمن في اتحاد كُتاب مصر

"كاميرا تصطاد بحرا".. مجموعة قصصية لمحمد ممدوح عن هيئة الكتاب

جمال القصاص يكتب في محبة رفعت سلام: "يا رفعت.. سلامتك"

جابر عصفور: درست التاريخ لرفعت سلام

صفحتنا ع الفيس بوك