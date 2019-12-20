يونايتد إيرلاينز الأمريكية توقف رحلاتها على بوينج 737 -ماكس

أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد إيرلاينز وقف رحلاتها على طائرات بوينج 737 - ماكس التي تسببت في عدة أزمات لأجل أطول مما كان متوقعا.

وقالت الشركة اليوم الجمعة إن الطائرة التي تسببت في حادثتي تحطم وتم حظر إقلاعها في أعقاب ذلك ستخرج من خطط الطيران لديها حتى الرابع من يونيو المقبل.

كانت الشركة من قبل توقعت وقف طيران هذا الطراز حتى مارس المقبل.

وحظرت شركتا الطيران الكبيرتان الأخريان في الولايات المتحدة وهما ساوثويست وأمريكان إيرلاينز طيران هذا الطراز من طائرات البوينج حتى أبريل المقبل.

تم إيقاف إقلاع هذه الطائرات بعد حادثتي تحطم راح ضحيتهما 346 راكبا منذ منتصف مارس 2019، ولا تشير الدلائل على إمكانية السماح سريعا بطيران هذا الطراز بعد.

وكانت هيئة الرقابة على سلامة الطيران في الولايات المتحدة "إف إيه إيه" حذرت بوينج مؤخرا من خطط زمنية غير واقعية ما جعل الشركة المنتجة يوم الاثنين الماضي إلى وقف الإنتاج مؤقتا حتى يناير المقبل.

يرفع هذا الأمر الضغوط على شركة الطيران التي اضطرت إلى إلغاء كثير من رحلاتها.