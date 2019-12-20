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منة فضالي: "حبيت 4 أولهم كان أستاذي"

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:13 م
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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أبدت الفنانة منة فضالي إعجابها الشديد بمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنه نافذة واسعة للتواصل مع العالم، وتستغله للكلام مع الناس والتواصل مع جمهورها، واستخدامه في توجيه رسائل.

• رسائل قاسية
وقالت منة، خلال لقائها مع الإعلامية راغدة شلهوب، في برنامج "تحيا الستات" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنها تستخدم السوشيال ميديا أحيانًا في توجيه رسائل قاسية جدًا لأحباء سابقين.

وأضافت: "كتير وصلت رسائل قاسية فيها إهانة وشموخ وغرور، لكنه ليس غرورا، وإنما اعتزاز بالنفس، شخص مقدرنيش، فأنا شايفة إني أحسن بكتير من إنه ميقدرنيش".

• الحب عند منة
عن الحب قال منة فضالي، إنه أساسي وأحلى شيء في الدنيا، لكن يجب أن يكون قائم على الصراحة والتقدير والاحترام والوضوح، والثقة، مردفة: "للأسف الكذب بقى هو الأساس".

• أول حب كان عمري 10 سنين
كشفت فضالي، أنها عاشت 4 تجارب حب، أول حب كان عمرها 10 سنوات، مشيرة إلى أنها كتبت "جواب" لأستاذها ووضعته وسط الكشاكيل، مردفة: "خطي كان زفت، كتبت له أنا بحبك، وكتبت اسمي منة".

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