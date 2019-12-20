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الجيش اللبناني يعلن إصابة 7 من عناصره أثناء محاولة فتح طريق في بيروت

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الجيش اللبناني مساء اليوم الجمعة، عن إصابة 7 من عناصره أثناء محاولة إعادة فتح طريق الناعمة لتسهيل حركة التنقل.

وقال الجيش اللبناني في بيان " في منطقة كورنيش المزرعة، أصيب 7 عسكريين بجروح، بعدما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل معتصمين حاول بعضهم تفريغ حمولة شاحنة من الردميات والأتربة وسط الطريق لإقفاله وإعاقة حركة المواطنين".

وتابع البيان أن وحدات الجيش ما زالت تعمل على فتح الطريق وإعادة الوضع إلى طبيعته.

وقطع المحتجون على تكليف الرئيس حسان دياب تشكيل حكومة جديدة مساء اليوم الطريق في منطقة كورنيش المزرعة في بيروت وفي منطقة الناعمة جنوب بيروت، وحصلت مواجهات بين الجيش اللبناني لدى محاولته فتح الطرقات.

وتشهد منطقة كورنيش المزرعة عمليات كر وفر بين القوى الأمنية والقوى الأمنية بعد أن قامت وحدات الجيش بفتح الطريق وإبعاد المحتجين الذين أغلقوا الطريق بإشعال مستوعبات النفايات.

وقام المحتجون بإطلاق المفرقعات النارية ورمي الحجارة ورمي الإطارات المشتعلة باتجاه القوى الأمنية.
وردد المحتجون هتافات رافضة لتكليف الدكتور حسان دياب ومؤيدة للرئيس سعد الحريري.

وتقوم عناصر وحدات مكافحة الشغب مع عناصر من الجيش بمنع المحتجين من إغلاق الطريق، عن طريق رمي القنابل المسيلة للدموع.

كما قام المحتجون على تكليف الرئيس حسان دياب بقطع الطريق في منطقة الناعمة جنوب بيروت لحوالي أربع ساعات، لكن القوى الأمنية قامت بفتحها بعد مواجهات بينها وبين المحتجين.

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