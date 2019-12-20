"القومي للسينما" يحتفل بذكرى ميلاد نجيب محفوظ

ينظم المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة "سعاد شوقي" احتفالية لإحياء ذكرى ميلاد الأديب الراحل نجيب محفوظ.



الاحتفالية تقام على مدار ثلاثة أيام ابتداء من الثلاثاء القادم والموافق ٢٤ حتى الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر الحالي بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون في تمام السادسة مساء تحت إشراف محمد مصطفى حسن.



ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية عرض فيلم للراحل وندوة سينمائية لمناقشة أعماله، حيث يعرض يوم الثلاثاء فيلم "قصر الشوق" ويعقبه ندوة يديرها الناقد نادر عدلى ويوم الأربعاء يتم عرض فيلم "السمان والخريف" ويعقب العرض ندوة يديرها الكاتب الصحفي "سيد محمود" وتختتم الفعاليات يوم الخميس بعرض فيلم "زقاق المدق" ويعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي طارق الشناوي.



وولد نجيب محفوظ 11 ديسمبر 1911 وتوفي 30 أغسطس 2006، وهو أول مصري يحصل جائزة نوبل في الأدب.



كتب نجيب محفوظ منذ الثلاثينات واستمر حتى 2004. وتدور أحداث جميع رواياته في مصر، وتظهر فيها سمة متكررة هي الحارة التي تعادل العالم.



ومن أشهر أعماله: الثلاثية وأولاد حارتنا والحرافيش. بينما يُصنف أدب محفوظ باعتباره أدبًا واقعيًا، ويعد محفوظ أكثر أديب عربي نُقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون.