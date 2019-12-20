"حق الغلابة".. محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة موانع رؤية البحر

أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا بتشكيل لجنة استشارية تضم جميع الأجهزة المعنية، والمتخصصين والخبراء لوضع دليل إلزامي به كافة المعايير والمحددات المتعلقة بكورنيش الإسكندرية يكون ملزما لكافة التعاقدات الجديدة التى ستقوم المحافظة بإبرامها.



كما كلف الشريف رؤساء أحياء منتزه أول وثان والإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإزالة كافة الموانع التي تعوق رؤية البحر التي وضعها مستأجري الشواطئ، مع توحيد شكل البوابات وتحديد المساحة المخصصة لكل مستأجر شاطئ وتغريم المستأجرين المتجاوزين للمساحة المحددة لهم والمتعدين على رصيف الكورنيش.



وشدد محافظ الإسكندرية، على تقليم الأشجار وإزالة الأسوار الخشبية المعيقة لرؤية البحر قائلا: "من حق الغلابة يشوفو البحر"، وأمر المحافظ بتغريم مستأجر شاطئ سيدي بشر 3 السياحي الغربي بغرامة نظافة تقدر بـ5000 جنيه لعدم التزامه بنظافة الشاطئ وإظهاره بمظهر غير لائق أمام أهالي وزوار المدينة، كما استمع الشريف إلى شكاوي المواطنين، مؤكدا أنه يعمل حاليا على زيادة عدد الشواطئ العامة للسماح للمواطنين بالاستمتاع بالبحر.



حضر الجولة، الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحمدي عبد العليم رئيس حي المنتزه أول، والدكتور ياسر الجندي رئيس حي منتزه ثان، وأسامة على مدير عام المصايف بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف.