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عالم

"السياحة والآثار الفلسطينية" تدين اعتداء الاحتلال على قصر هيرود الشتوي

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:50 م
جريدة الدستور
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أدانت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاتها على موقع تلول أبوالعلايق "قصر هيرود الشتوي" بمدينة أريحا وسط الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن سلطة الآثار الإسرائيلية تقوم بأعمال حفريات غير قانونية وتدخلات في مباني الموقع، سعيا منها لعمل حديقة بالمكان كون معظمه يخضع لسيطرة الاحتلال، وتمنع القيام بأية أعمال تطويرية وتأهيلية فيه، وهو يشكل أحد أكبر المواقع في الفترة الرومانية.

وأكدت الوزارة أنها تسعى لجعل الموقع تحت السيادة الفلسطينية من أجل تأهيله، وفتحه أمام الزائرين، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي رفض ذلك.

وناشدت وزارة السياحة والآثار، منظمة "اليونسكو" وكافة الجهات الدولية، الضغط على الاحتلال لوقف الأعمال في الموقع التي تهدف إلى تزييف الحقائق وخلق روايات تناسبه أيديولوجيًا.

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