أمير كرارة يدعو لأصدقائه من أمام الكعبة (فيديو)

حرص النجم أمير كرارة، على الدعاء لعدد من أصدقائه، من أمام الكعبة، أثناء تأديته العمرة.



وكان من بين هؤلاء، كل من الفنان محمد دياب، الفنان إسلام جمال.



ونشر "دياب" فيديو لأمير من أمام الكعبة، وهو يدعو له قائلًا: "من أمام الكعبة حبيبي وأخويا محمد دياب، افتكرتك في الحرم بدعيلك ربنا يكرمك ويرزقك، ويصلح حالك ويخليلك مراتك وبيتك، ويرزقك إن شاء الله الذرية الصالحة، ويرزقك برزق حلال، ويسترها عليك ويوفقك بالستر والصحة".



وعلق دياب على الفدييو: " ربنا يجبر بخاطرك ويراضيك ويسعدك ويكتبلك الخير والنجاح دايمًا يا أطيب قلب فى الدنيا بحبك يا أبو سليم".



كما نشر الفنان الشاب إسلام جمال، فيديو أخر عبر حسابه على إنستجرام، وظهر كرارة وهو يدعو له: "من قدام الكعبة افتكرتك يا إسلام يا ابن جمال، ربنا يكرمك ويوفقك، ويريح بالك ويطمن قلبك، ويرزقك بالستر والصحة، وراحة البال، ويحفظك من كل شر ومن كل سوء، ونشوفك أكبر نجم في مصر، حبيبي يا إيسو".



وعلق إسلام على الفيديو: "ويكرمك ويوسع عليك يارب، بحبك في الله".



يذكر أن الفنان أكير كرارة، حرص على تأدية العمرة على هامش حضوره فعالية "ميدل بيست" المقامة في السعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي.