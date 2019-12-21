حظك اليوم.. برج القوس السبت 21 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: تحدّد خياراتك وتعيد النظر في بعض الأمور العالقة، وتتلقى عرضًا مغريًا وتتوصل إلى تسوية مالية.



عاطفيًا: تصرفات الشريك لافتة وتدفعك إلى إعادة النظر في العلاقة لئلا تصلا إلى طريق مسدود.



صحيًا: تتمتع بصحة جيّدة تضعك في خانة الناجحين، وهذا يرفع معنوياتك ويجعلك أكثر استقطابًا من الآخرين.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.