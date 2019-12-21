حظك اليوم.. برج العقرب السبت 21 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد، الأيام المقبلة كفيلة بإتمامها على أكمل وجه.



عاطفيًا: يبدو أن الاستقرار العاطفي عنوان هذا اليوم، وهذا دليل على مدى التفاهم على مختلف الأمور بينك وبين الشريك.



صحيًا: التعليمات الطبية للمحافظة على رشاقتك تلزمك التقيد بها باستمرار لا ليومين أو لثلاثة فقط.



جدير بالذكر أن قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.