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سياسي

البرلمان يناقش طلبات إحاطة من النواب لدعم السياحة

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:44 ص
جريدة الدستور
إسلام نصير
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تناقش لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، في اجتماعاتها على مدار الأسبوع المقبل، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب لدعم وتنشيط السياحة، كما تفتح ملف "البواخر النيلية".

وتشمل مناقشات اللجنة، طلب إحاطة وجهه النائب مصطفي الجندي، إلى الحكومة، حول اقتصار تسيير البواخر النيلية في فصل الشتاء فقط، وعدم تسييرها واستغلالها طوال العام، على الرغم من إمكانية استغلال ما تقدمه هذه المراكب من خدمات طوال العام، في ظل سعي الحكومة إلى تنشيط السياحة وجذب المزيد من السياحة الأجنبية.

ووجه النائب ياسين عبدالصبور، طلب إحاطة للحكومة، حول تأخر تجميل قريتي "جبل تقوق وغرب سهيل" النوبيتين، وهما من المقاصد السياحية المعتادة للسياحة الوافدة، فضلا عن ووجود ظواهر سلبية في القرى النوبية.

وتناقش اللجنة طلبي إحاطة، المقدمين من النائب تامر عبدالقادر، والأول حول خطة وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، لاستغلال الأماكن الطبيعية في الوادي الجديد والترويج للسياحة الاستشفائية والعلاجية، والثاني يتعلق بـ"رفض وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات إعادة تأهيل مطار الداخلة بالوادي الجديد"، وبحسب طلب الإحاطة عدم تأهيل مطار الداخلة "يعرقل الاستثمار ويدمر السياحة في الوادي الجديد".

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