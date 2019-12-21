حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 21 ديسمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-



مهنيًا: تخفّ المسؤوليات تدريجيًا، وربّما تنجح في استعادة الثقة والدعم، وتصبح قادرًا على السعي وراء أهدافك بلا عوائق.



عاطفيًا: الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاطيك الغامض، فحاول أن تكون أكثر وضوحًا.



صحيًا: ينتابك بين الحين والآخر شعور باليأس من ممارسة الرياضة، لكن أنت مخطئ في هذا التفكير.



وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.