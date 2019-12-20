متظاهرو الناصرية يضرمون النار في مقر ميليشيا بدر بالعراق

أفادت مصادر عراقية، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن متظاهرون يضرمون النار في مقر ميليشيا بدر في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب شرقي العراق.



ووفقًا لشبكة سكاي نيوز، فقد أضرم المتظاهرون النار في مقر ميليشيا بدر في الناصرية.



وفي وقت سابق من اليوم، قتل الشاب علي العصمي (25 عامًا)، قتل في هجوم مسلح نفذ في منطقة بتقاطع الشيباني وسط مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.



وأشارت وسائل إعلام، إلى أنّ الناشط الشاب علي العصمي، قد قتل داخل سيارة شقيقه، ظنًا من القتلة أنه سلام العصمي وهو أخاه ناشط عراقي، بحسب ما ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي.



ونعى شقيقه الأكبر، سلام العصمي، أخاه، في منشور على موقع فيسبوك: "هذا الذي قتلتوه أخي الصغير وليس أنا، وحفل زفافه بعد أشهر من اليوم".



وتتواصل سلسلة الاغتيالات بحق الناشطين العراقيين على يد مسلحين مجهولين منذ بدأ الاحتجاجات هناك.



وهؤلاء الناشطون تم تحييدهم من المشهد العراقي، من بين أكثر من 400 قتيل، ونحو عشرين ألف جريح، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر الماضي.



ويشهد العراق حملة خطف وتخويف وترويع، تنفذها جهات مجهولة، وكيانات مسلحة وخارجين عن القانون، حسب ما تقول جهات دولية، فيما تحوم الشبهات حول أيادٍ محلية، مدعومة من إيران.