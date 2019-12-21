بـ"الزلط وقشر البيض".. فتاة جنوبية تبدع من خلال إعادة التدوير

اكتشفت موهبتها خلال حصص الرسم عندما كان عمرها ١٠ سنوات، كان حلمها الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، لكن لم يحالفها الحظ، التحقت بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي، لم تجد مفرًا من ذلك، وقررت استكمال مشوارها في الرسم معتمدة على ذاتها.





ميرت وصفي، ٢٧ عامًا، لم تقتصر علاقتها بالفن على الرسم فقط، بل امتدت لتشمل إعادة تدوير كل ما هو قديم وتقول: "والدي كان دائمًا يجلب لي الألوان وفرش الرسم، حتى لو مش بذاكر وبرسم، مستحيل كان يزعقلي، واتخذت الرسم حينها حجة للهروب من المذاكرة".





تحكي ميرت لـ"الدستور" أن عائلتها كانت تقوم بدعمها ومساندتها دائمًا، والسعي من أجل تحقيق حلمها، فتحب الرسم على الأخشاب القديمة، خشب الشجر، وإعادة تدوير كل ما هو قديم، والرسم على قشور البيض، الفستق، وعين الجمل، وبذور الفاكهة، والزلط، محاولة منها في تجميل كل ما حولها، واستغلال الموارد المادية.





بدأت "ميرت"، مشوارها في إعادة التدوير منذ أربع سنوات، بعد سعيها للعمل في أكثر من مكان لكي تجلب المال ليساعدها على تحقيق حلمها وشراء الخامات التي تريدها، سكنت حينها في القاهرة، لتتمكن من المشاركة في المعارض الفنية، وقامت بمساندتها المهندسة فيفيان لبيب صاحبة مؤسسة "كاريزما آرت" للفنون يدوية الصنع.





تتذكر "ميرت" أن أول لوحة قامت بها، هي الرسم على قشر البيض، ولكنه كلفها الكثير من الوقت والمال، فقررت أن تقوم بعمل معارض في ساقية الصاوي لعرض أعمالها الفنية، وتشارك في المعارض الفنية، منوهة أنها شاركت في أول معرض في قصر ثقافة مدينة أرمنت بالأقصر، وحصلت حينها على شهادة تقدير.



