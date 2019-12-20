بيلوسي تدعو ترامب لإلقاء خطاب حالة الاتحاد 4 فبراير المقبل

دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الرئيس دونالد ترامب، له لإلقاء خطاب حول حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل، حسبما أفادت سكاي نيوز.



ووجهت بيلوسي الدعوة لترامب في رسالة نشرها على تويتر المتحدث باسمها درو هاميل.



وخطاب حالة الاتحاد هو خطاب سنوي الرئيس الأمريكي أمام جلسة مشتركة للكونجرس (مجلسي النواب والشيوخ) في مبنى الكابيتول.



ويقر الرئيس الأمريكي في هذا الخطاب حال الأمة ويضع تصورًا للأجندة التشريعية والأولويات الوطنية أمام الكونجرس.



ووجه مجلس النواب الأربعاء الماضي، اتهاما رسميا إلى ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونجرس، وذلك فيما يتعلق بمحاولات للضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه السياسي الديمقراطي جو بايدن، وأصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يخضع للمساءلة.