مؤشرات أولية: محمد عبدالمحسن يفوز برئاسة نادى القضاة

قالت مصادر قضائية، إن المؤشرات الأولية في انتخابات التجديد الكلى بنادي القضاة تشير إلى فوز المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي المنتهي ولايته بالانتخابات بفارق كبير عن أقرب منافسيه المستشار يسري عبدالكريم.



وأضافت المصادر أن الانتخابات شهدت حضور ما يقرب من 7 آلاف عضو للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



ويتنافس في انتخابات نادي القضاة 73 مرشحًا، بينهم 4 يتنافسون على مقعد رئيس مجلس الإدارة، و4 آخرون على مقعد المتقاعدين، و19 على مقاعد النيابة، و23 على رؤساء المحاكم الابتدائية، و23 على المستشارين، وتشرف لجنة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة الاستئناف السابق، على الانتخابات، بدءًا من عملية الاقتراع حتى إعلان النتيجة.