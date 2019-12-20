غدًا.. تكريم عواطف عبد الرحمن في اتحاد كتاب مصر

تكرم النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر السنوي بعنوان "الإعلام والوعي الوطني"، برئاسة الدكتور حسن عماد مكاوي، الدكتور حمدي شتا أمينا عاما للمؤتمر، وتحت رعاية الدكتور علاء عبدالهادي رئيس النقابة، والأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباح غد السبت بمقر الاتحاد بالزمالك.



ويشهد المؤتمر تكريم محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعبدالوهاب قتاية، والإذاعية الكبيرة حكمت الشربيني، وتشمل محاور المؤتمر الآتي: نحو استراتيجية وطنية للإعلام "ضبط الأداء الإعلامي مهنيا، الإعلام بين الواقع والشائعات، الأمن الثقافي ومحاربة الإرهاب، الإعلام وأمن الأسرة المصرية، ضوابط الإعلام الرياضي".



وعن الباحثين والمتحدثين، هم: الدكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام الأسبق، الدكتور حسن علي أستاذ الإعلام ورئيس جمعية حماية المشاهد، الدكتور أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الأديب والناقد مختار عيسى نائب رئيس اتحاد كتاب مصر، الإعلامي الروائي عبدالله يسري مقرر لجنة الإعلام باتحاد الكتاب، الدكتور أيمن منصور ندا الأستاذ بكلية الإعلام، الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، الإعلامية داليا بدران، الإعلامية هبة رشوان، الإعلامية معتزة مهابة، والإعلامية سارة الشناوي.