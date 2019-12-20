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حوادث

حبس مسجل قتل صديقه بسبب خلافات في الغربية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 09:55 م
جريدة الدستور
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قررت نيابة مركز قطور بالغربية، حبس مسجل خطر قتل صديقه بسبب خلافات سابقة، ٤ أيام على ذمة التحقيق.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مستشفى قطور العام يفيد بوصول المدعو حمدى أ ٢٥ سنة، وتوفى فور وصوله.

انتقل ضباط المباحث إلى محل الواقعة وكشفت التحريات أن وراء الواقعة "تامر.س" مقيم بنفس القرية بسبب خلافات سابقة فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بسرعة ضبط المتهم مع إجراء تحريات المباحث لمعرفة ملابسات الواقعة.

وكشفت تحريات المقدم محمد النحراوى رئيس مباحث مركز قطور، أن خلافات سابقة نشأت بين الجانى المجنى عليه وتم القبض على المتهم فى أحد الأكمنة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بقرارها المتقدم.

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