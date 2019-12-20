قرارات "عمومية نادي القضاة"

وافقت الجمعية العمومية لنادي القضاة، اليوم الجمعة، على اعتماد الميزانية العامة للنادي.



واستعرض المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة المنتهية ولايته تفاصيل وبنود الميزانية العامة خلال الجميعة العمومية المنعقدة بدار القضاء العالى، عقب غلق باب التصويت في انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة النادي.



وقررت الجمعية العمومية رفع قيمة الاشتراك بصندوق رعاية أسر المتوفين إلى ١٠٠ جنيه شهريًا بدلا من ٢٠ جنيها، فضلا عن رفع قيمة اشتراك صندوق الحالات الحرجة إلى ٥٠ جنيه شهريًا.

ودعا المستشار محمد عبد المحسن إلى عقد جمعية عمومية غير عادية أبريل المقبل، وتشكيل لجنة من النادي لإعداد قانون السلطة القضائية، على أن يتم إعلان مواد القانون ومناقشتها في تلك الجمعية.

وبدأت الجمعية بالوقوف دقيقة حدادا على شهداء القضاء، وقراءة الفاتحة.