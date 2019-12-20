الأمن العراقي يلقي القبض على متورط بقصف قاعدة أمريكية بالأنبار

أعلنت أجهزة الأمن العراقية اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على شخص يعد مسؤولا عن هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في محافظة الأنبار غربي البلاد.



وذكر جهاز مكافحة الإرهاب العراقي في بيان مقتضب نشره على حسابه في "تويتر" أنه بإسناد من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة احتجز "إرهابي متورط في إطلاق الصواريخ على المعسكرات في الأنبار".



ويأتي ذلك بعد أسبوعين من إعلان الجيش العراقي عن سقوط خمسة صواريخ داخل قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار والتي تتمركز فيها قوات أمريكية، دون وقوع خسائر بشرية، في حادث استدعى قلقا ملموسا لدى البنتاغون.