كمال درويش: تكريم "الوفد" للمتميزين رياضيًا تكريس لدوره البناء

وجه كمال درويش، رئيس نادي الزمالك السابق ومسئول التخطيط بوزارة الشباب والرياضة، الشكر لحزب الوفد على هذا التكريم الكريم، معربًا عن سعادته بالتواجد في بيت الأمة.



جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.



وأوضح "درويش" أن حضور وزير الشباب والرياضة اليوم تؤكد مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرياضة أمن قومي يتحقق فيها الحفاظ على المواطن المصري، مشيرا إلى أن تكريم الوفد للمتميزين رياضيا تكريس لدوره البناء والتاريخي.



وقدم "درويش" الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة على هذا التكريم الذي جاء من هذا الحزب التاريخي الوطني، وللكابتن أحمد شوبير الذي جعله يشاهد القاعدة الرياضية بشكل كبير.